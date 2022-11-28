曾經在台大念書時參與社運及擔任民進黨立委的退輔會副主委李文忠，今（28）日在群組發表專文，檢討民進黨敗選之因。他質疑，當台大學倫會撤銷林智堅碩士學位後，蔡英文竟然下令全黨力挺，直接與台大對撞。另外，他也說，民進黨把價值丟在一旁，「我們在中常會有一位黑道中常委，我們攻擊黑道能取信於人嗎？」網友則認為，「雖然你說的是對的，但民進黨的高層是聽不進去的」！

李文忠是民進黨新潮流系，質疑民進黨把「黨的價值」丟在一旁，失去道德高度。他認為，林智堅的事一開始的處理使我們後來對張善政、高虹安、許淑華的攻擊失去道德高度，只剩下選戰攻防。

另外，在苗栗、南投等地，民進黨攻擊黑金，但民進黨在中常會卻有一位黑道中常委，或許可以辯解那是很久很久以前的事，大部份黑道立委、議長、議員、鄉鎮長、代表也是！我們攻擊黑道能取信於人嗎？

至於提名的問題，李文忠直言，黨中央以民調做協調根據，希望避免黨內過度廝殺，代價是失去了民主的形式及活力。請問初選的衝突及撕裂那一次影響勝選？請問變成準一言堂得到了什麼？又失去了什麼？

在兩岸議題，李文忠認為，地方選舉的主軸畢竟是縣市政議題、民生議題。實話說：國民黨大勝有助於統一嗎？有向國際發出錯誤的訊號嗎？更進一步說：馬英九執政八年，中間選民、年輕選民會相信他賣掉台灣了嗎？

李文忠強調，民進黨常常忘了從人民的角度出發，人民常常覺得執政黨變驕傲了！

網友也在中時新聞網留言，「雖然你說的是對的，但民進黨的高層是聽不進去的」，「只看到2024民進黨內鬥開始」，「這個反省還是沒抓住要點啊。還是在規避自己錯誤行為」，「還在位敢開第一槍是很不容易，就有那麼些人冷言冷語讓人無語，說真話才不愧對自己，加油！」「不必檢討，滾蛋就對了」。