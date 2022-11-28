庫杜斯頭錘破網，幫助迦納2比0領先韓國。(路透)

卡達世足賽H組進入分組預賽第二循環，韓國對決迦納，薩里蘇與庫杜斯聯手，迦納上半場取得2比0領先優勢。曹圭成在下半場短短3分鐘內兩度頭槌破門建功，韓國隊2比2逼平戰線。第69分鐘庫杜斯梅開二度，迦納再次3比2領先。

韓國與迦納不曾在世足賽交手過，但雙方曾在世界盃熱身賽碰頭，當時迦納4比0血洗韓國，可見得迦納的攻擊火力比起韓國更有優勢。

然而韓國在本屆世足賽首戰與烏拉圭0比0踢平，取得1分積分，迦納則是2比3不敵葡萄牙，如此一來迦納就陷入不利局面，這場比賽有著輸不得的壓力，一旦落敗就提前出局打包回家，因此必須全力搶勝。

韓國方面就看當家一哥孫興慜能否踢進本屆第一顆球，證明自己才是亞洲最佳球員。

主打防守反擊的迦納，開賽後就被韓國隊壓著打，禁區多次出現危機，第8分鐘韓國隊的一次角球開往禁區，可惜沒能把握住機會。

薩里蘇(右)在亂軍中攻破韓國隊大門，迦納率先得分。(美聯社)

第24分鐘，小阿尤左前場自由球吊入小禁區，雙方球員在禁區內爭頂，薩里蘇亂軍中左腳掃射破門。儘管重播畫面顯示在小禁區爭頂時，迦納隊長大阿尤的左手有碰到球，但影像輔助判決（VAR）小組認定並不是手球犯規，讓迦納先馳得點。

第35分鐘，迦納攻勢再起，小阿尤在左路自由球大腳吊中，庫杜斯高高躍起，頭槌破掉韓國隊守門員金承奎的防線，迦納上半場2比0領先韓國。

易邊再戰，此役頂替黃義助先發的「大帥哥」曹圭成，第58分鐘靠著隊友的傳球，禁區內躍起頭槌破門，幫助韓國隊打開得分大門。

第61分鐘韓國隊攻勢再起，左後衛金珍洙帶球沉入底線，起腳吊中，曹圭成低伸頭槌建功，韓國隊追成2比2平手。

第68分鐘，不甘示弱的迦納反擊，庫杜斯門前起腳，梅開二度，迦納3比2要回領先優勢。