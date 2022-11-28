九合一選舉綠營慘敗，人民用選票教訓了蔡政府，但民眾仍有不少話想說。《盧秀芳辣晚報》節目今(28日)派出辮子妹街訪，不少人表達意見說：「蔡英文叫我們要自立自強啊，我們就真的自立自強（去投票）」、「我們3、40歲的人都很不爽民進黨」、「老一輩都衝出來投票，年輕人沒出來投，導致民進黨這次會輸」、「民進黨(2024)要上台執政可能比較困難了」、「(2024)總統應該也差不多意思吧，政黨輪替是正常的」。

辣晚報記者辮子妹張卉林街訪民眾想法，看完開票的第一反應？「很爽啊！因為民進黨大敗啊，很爽」、「輸得很難看啊，（那妳當天的心情？）很開心啊很開心，蠻爽的！」、「蔡英文叫我們要自立自強啊，我們就真的自立自強（去投票）」、「（外溢效應？）對啊，就陳時中跟林智堅」、「民怨啊，主要就是疫情，他們處理得不好」、「這個結果應該在開票前就知道了，不意外」、「不意外，做不好就換人做做看」。

也有人說「我們是覺得，民進黨是真的做不好，就像疫苗、口罩、快篩，都做得不好」、「現在很多群組都在罵啦，我們3、40歲的人都很不爽民進黨」、「因為民眾已經對這個政黨有反感啦，你再讓大家去投這個票(給綠)，那不是把大家當傻子嗎？」

而綠營支持者對民進黨慘敗則失望又意外：「怎麼會翻盤翻得這麼厲害？不曉得什麼原因會造成這樣，是不是大家怕打仗，變成台灣像戰場一樣，所以才會翻盤這樣？」、「國民黨這次有把氣勢帶起來，老一輩都衝出來投票，你去看當天投開票所會發現，都老人家出來投，年輕人沒出來投，所以導致民進黨這次會輸。我們這一輩年輕人覺得，如果當初沒有換林智堅也許還會有機會」。

不少民眾說要用選票表達心中不滿：「只要做太爛都換掉」、「現在年輕人比較會偏向說，這個政策到底是不是對我有利的。經歷過這次之後，民進黨要再上台執政，可能就比較困難了，（2024？）對」、「九合一比總統先嘛，那(2024)總統應該也差不多意思吧，我猜的，就政黨輪替，我覺得這是正常的。（會輪替嗎？）應該會吧，我覺得會」、「就跟8年前國民黨換民進黨一樣，投票時不管你怎麼宣傳，我覺得意義都不大，你有沒有做事，大家都看在眼裡」。

還有人說「民怨啦，還有房價，很多上班族月薪5萬、10萬的，都不敢買房子，我收入算很高的，我也不敢買！」