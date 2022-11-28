大陸新冠疫情正在逐漸擴大，目前尚無緩和跡象，股市匯市也因不滿封控措施的示威而重挫。高盛投資金融公司指出，大陸疫情進一步惡化對今年4季度經濟增長3%的預測帶來下行風險，料明年2季度有望結束目前的動態清零政策。

香港《經濟日報》報導，高盛首席中國經濟學家閃輝表示，大陸會在明年第2季前重啟邊境的可能性為30%，他認為中國府可能很快就需要在進行更大規模封控，以及容許疫情進一步擴大之間作出取捨。雖然大陸有可能提前重啟邊境，但仍然認為第2季退出動態清零政策的可能性最大，估計發生的機率約60%。

高盛指出，中國央行在經濟下行風險加大時宣布降準，其意義在於其釋放寬鬆貨幣政策的信號，從即將公布的經濟數據來觀察，未來一至兩個季度的增長前景仍充滿挑戰，人行可能持續保持寬鬆貨幣政策。

惠譽首席中國分析師費安德（Andrew Fennell）表示，中國的動態清零政策及流動性限制對經濟帶來沉重壓力，並加劇社會緊張。預計當局將在明年放寬當前措施中限制最嚴厲部分，例如全城封鎖。但全面政策轉向不在該行的基準範圍內，原因是中國免疫水平有限、弱勢群體疫苗接種率較低，許多限制將繼續存在。

中國股市週一在亞洲表現最差，股匯雙雙重挫，因為投資人正在減持，擔憂對封控的示威潮將給中國的重新開放路徑增添更大的不確定性。早盤滬深300指數一度下挫2.8%，為逾一個月最大盤中跌幅。在岸人民幣一度貶值1.1%至7.2435兌1美元水準，貶值幅度為5月以來最大。