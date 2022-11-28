自來台加入永豐雲豹隊後，魔獸霍華德（Dwight Howard）一舉一動都備受注目，今（28）日GQ於台灣舉辦第十屆《MOTY》（Men of The Year）更請來魔獸獻上首次時尚走秀活動，他直言在台灣感受到非常強大的民眾熱情，也說這是他對台灣印象最為深刻的一點。而對首次走紅毯的體驗，魔獸直言相當新奇，而紳裝則是他私下最常選擇的風格，走起《MOTY》一點也不覺得尷尬。

《MOTY》年度風格大賞是GQ自1996年於美國推廣而起，每年從時尚、商業、娛樂、運動、藝術等不同領域遴選出表現出色的風格人、事、物、地，台灣自2012年開始推廣《MOTY》活動，也成功為台灣不同領域的佼佼者提供一個曝光舞台，今年邁入第十屆除了開始面向一般大眾開放會場，讓民眾能近距離接觸這些共同為台灣努力的工作者，同時也將性別放寬，讓活動充滿更多無限可能。此次在金鐘奪下視帝的陳亞蘭，同樣以Breaking Tradition（打破傳統）獲頒年度風格大賞，她努力推廣歌仔戲文化，連在《MOTY》也依舊大力讚提揚歌仔戲文化；歌后楊乃文則是以Voice of the Year獲頒年度風格大賞，她以一身Vivienne Westwood馬甲造型長外套現身紅毯，並提到自己近期都將重心放在即將完成的新專輯，少了外務干擾寫歌也比較專心，當主持人問她走紅毯的心得時，她不改冷面笑匠的本色回應肚子很餓，當下心心念念的都是麥當勞雞塊。

除了《MOTY》獲獎人之外，姚淳耀、宋柏緯、周予天、林映唯等人也以風格明星的身份現身紅毯，也成為民眾爭相捕捉巨星丰采的時刻。

小美林映唯（左）以少見的黑人辮頭現身，她說自己想要來點不一樣的造型；宋柏緯穿上Peter Wu，直言想打造出城市雅痞感。（攝影陳俊吉）

小樂（左起）、何思靜、周予天三人一起現身《MOTY》紅毯現場。（攝影陳俊吉）

今年金鐘視帝陳亞蘭也同樣現身信義區，並以Breaking Tradition（打破傳統）奪下今年GQ《MOTY》大獎。（攝影陳俊吉）