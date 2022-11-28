今（28日）在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈，有12米高的聖誕樹及高大可愛的聖誕老公公、麋鹿及吹著號角的小天使燈飾。（吳佩蓉攝）

邁入第3年的「2022蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今（28日）在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈，有12米高的聖誕樹及高大可愛的聖誕老公公、麋鹿及吹著號角的小天使燈飾；今年更首次達成縣內12鄉鎮皆有聖誕燈車遊行，為宜蘭帶來喜樂、祝福。

台灣藝起發光促進協會牧師宋逸明夫婦發放糖果給現場民眾。（吳佩蓉攝）

宜縣府今年再度與宜蘭縣基督徒聯禱會、社團法人宜蘭縣全福關懷協會及台灣藝起發光促進協會，聯合舉辦「2022愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動；今晚由縣長林姿妙與牧師蕭智勤、宋逸明夫婦、宜蘭觀光協會理事長王文新、縣議員黃定和、莊淑如等人，一起啟動點燈儀式，現場氣氛十分溫馨。

今（28日）在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈，有12米高的聖誕樹及高大可愛的聖誕老公公、麋鹿及吹著號角的小天使燈飾。（吳佩蓉攝）

今年首次達成聖誕燈車至12鄉鎮遊行，將在12月18日到25日舉辦一連串的報佳音活動，最終在12月25日聖誕節當天，於宜蘭運動公園舉辦聖誕音樂晚會；而廣場耶誕燈飾亮燈時間為即日起至明年2月5日，每晚5時30分到10時30分，音樂燈光秀時間則為1個小時一次。

這次遊行增加了重型機車隊、宜蘭體育會韻律體操隊，此外，為紀念馬偕博士來台宣教150週年，特別邀請長老教會沿途唱詩歌，還有新住民與原住民穿上各國傳統服裝加入遊行的行列，無國界一同慶祝聖誕節的到來。

宜蘭縣長林姿妙發放糖果給現場民眾。（吳佩蓉攝）

林姿妙表示，藉由此活動帶動觀光人潮、周邊商機及士農工商的發展，指出聖誕車遊行活動第一年3個鄉鎮參與、第二年6個鄉鎮，今年12個鄉鎮全動起來，感謝大家全力支持有意義的活動，讓宜蘭真正的「夜」來越美麗，也因大家的和善、溫馨、團結合作，讓活動精彩萬分，縣府跟各位將持續努力，宜蘭因有大家而感到非常光榮。