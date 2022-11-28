檢警偵辦郭哲敏涉地下通匯、洗錢案，發生郭男提前落跑出境，加上包括警大校長陳檡文等檢警高層曾夜宴他旗下的「八八會館」，引發軒然大波，由於新北地檢署、台北地檢署分別偵辦相關案件，台灣高檢署為統一偵查事權，台高檢署檢察長張斗輝28日邀集台北、新北地檢署檢察長林邦樑、毛有增開會，決定洗錢案由新北檢繼續偵辦，另北檢則調查檢警夜宴「八八會館」是否涉及不法，有無檢警通風報信、包庇等情事。

郭哲敏涉及地下通匯、洗錢案，新北檢指揮刑事局偵辦，搜索約談涉案金主林秉文等人，但郭哲敏卻早一步離境。

事後，外界持續爆料，包括警大校長陳檡文、曾任警政署政風主任的台高檢檢察官黃錦秋、承辦郭哲敏洗錢案的新北檢檢察官王涂芝都曾赴郭男經營的「八八會館」餐敘，更是引發軒然大波，外界質疑檢警長期包庇郭男，甚至通風報信，讓他在檢警偵辦前就提前落跑潛逃出境。

目前除廉政署及內政部政風處、警政署政風任已針對陳檡文等官警調查外，新北檢也分「調字案」調查檢察官王涂芝，台灣高檢署也指派主任檢察官鄭鑫宏分「調字案」調查檢察官黃錦秋。

由於郭哲敏洗錢及其衍生的貪瀆案，新北檢、北檢都接獲警調報請指揮、匿名檢舉，均分案調查中，因此台灣高檢署認為，基於統一偵查事權，必須統合協調兩個地檢署進行證據調查，分工合作，儘速釐清事實。

台高檢署檢察長張斗輝今邀集高檢署主任檢察官鄭鑫宏、台北地檢署檢察長林邦樑、新北地檢署毛檢察長、2個地檢署主任檢察官及承辦檢察官開會。

會中就案件如何分工合作、證據調查、管轄權等事項達成共識，由於郭哲敏涉嫌洗錢罪部分，新北地檢署已聲押數名共犯獲准，因此仍由新北地檢署繼續偵辦。

至於檢警有無洩密、包庇涉嫌貪瀆部分，因新北檢檢察官曾赴「八八會館」，因此不宜由新北檢偵辦，則由台北地檢署偵辦。張斗輝並指示兩地檢察署就各自分工部分，儘速偵辦釐清事實，並由台高檢署統合協調偵辦。

據了解，台高檢調查黃錦秋部分，仍在蒐集證據資料中，尚未對她進行訪談。