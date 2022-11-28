台中市北屯區今（28）日晚間8時許驚傳停電，包含東山路、松竹五路、葳格高中附近一片漆黑，民眾回報路燈、交通號誌全都不亮，共有4318戶受影響。經台電派員前往現場搶修，於晚間9點44分全數復電。

台電稍早回應，今（28）日20時左右收到停電通報，影響台中市北屯區軍和街、一新一街、東山路一段、軍福十八路、松竹五路等一帶，初步統計約4318戶，台電同仁加派人員至現場緊急搶修，已於21時44分全數復電，後續查明原因為地下電纜故障。