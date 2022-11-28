中國大陸許多城市都發生群眾反對「清零政策」的抗議活動，源於上周五在新疆首府烏魯木齊發生防疫封城，導致公寓大樓救災不及， 10 人在大火中喪生。然後在周末蔓延到 北京、上海、南京、武漢和成都等主要城市。雖然中共嚴格控制媒體與網路，但是民眾仍然透過迂迴的方式得知真相，憑著各種暗語、代號，以及VPN虛擬伺服網路，將消息持續傳播。

半島電視台報導，大陸官方媒體稱，烏魯木齊的火災並不是過度封控造成的，但是一段無助的母親最後留言的影片，揭示了殘酷的真相。很快烏魯木齊就發生群眾抗議活動，然後抗議影片透過手機網路，迅速朝中原地區傳播。

抗議活動的影片微信和微博等大陸特有的社交媒體平台上流傳，當然，審查員不久之後就來刪除帖文，並且將「新疆」、「封鎖」、「烏魯木齊」都設為敏感詞，但是在刪除之前已獲得了數萬次瀏覽。

有些人已錄下記錄抗議活動影片，並且透過虛擬專用網絡 (VPN) ，在 Twitter 和 Instagram 等西方平台上繼續分享，而VPN 在大陸的用戶也愈來愈多。

初稿新聞( First Draft)的研究記者張珮琳（Stevie Zhang）說：「網民在帖文被刪除前已經截錄，然後分享或發佈在西方社交媒體上，以此逃避審查。在某些情況下，這些Twitter上的帖文，繞了一圈回到中國。」

張珮琳說，為了迴避敏感詞，許多用戶開始使用看似無害的詞句來表達他們的感受，比如「好」、「做得好」或「贏」，作為一種難以找到把柄，而且不可能封禁使用的字詞。

中國大陸是世界上最後一個堅持「清零政策」的地方，也就是不惜一切代價遏制病毒的傳播。該政策依賴於封鎖、邊境管制和大規模檢測，雖然病例和死亡人數確實保持在較低的水準，但造成了嚴重的經濟衰退和社會成本。

今年3月底到4月初，上海的封控從原本的「為期5天」延長到2個多月，引發了食品短缺和罕見的公眾不滿情緒。而烏魯木齊的居民從今年8月初就一直活在最嚴厲的活動限制之下，據信是持續時間最長的封控，一場致命火災，徹底引爆了群眾的忍耐範圍。