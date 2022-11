英國查爾斯國王上任後積極瘦身王室,其中地位搖搖欲墜的安德魯王子和哈利王子備受關注。近期傳出已故英女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)最疼愛的外孫女薩拉公主(Zara Phillips)和運動員丈夫廷德爾(Mike Tindall)近期深獲民心,可能取代薩塞克斯公爵夫婦的位置。

綜合西班牙《馬卡報》、美媒《時人》雜誌報導,薩拉公主是女王唯一女兒安妮公主的掌上明珠,遺傳母親的運動細胞,於2006年奪下馬術全能賽世界冠軍,2012年更獲選奧運馬術項目代表隊成員,為英國摘下團體賽銀牌。而薩拉公主的夫婿廷德爾是一名退役英格蘭橄欖球運動員,曾代表出戰世界盃橄欖球賽,近日更在澳洲野外生存實境秀《我是名人,帶我離開這裡!》(I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!)大放異彩,沉著冷靜的個人特質獲得大批觀眾青睞。

多媒體集團董事長格雷格(Greg Double)表示,自2003年世界盃以來,澳洲人對廷德爾的反應從沒這麼熱烈,可能造成對商業品牌觸礁,但現在他的高人氣有望提升王室形象。

談到查爾斯上任後誓言精瘦內部組織,格雷格認為,廷德爾之於王室是可遠可近的存在,不論做甚麼都無傷大雅,薩拉公主才是最吸引人的招牌,這對夫婦足以填補表兄哈利與梅根放棄的「正常人」角色。

儘管廷德爾在最新一集節目遭淘汰,與妻子分離數週後終於團聚,27日更在個人Instagram曬出兩人合照閃瞎粉絲,寫下「團圓了!終於回歸正常生活,可以好好吃一頓飯,謝謝大家的私訊關心,超好玩的…」