英國查爾斯國王上任後積極瘦身王室，其中地位搖搖欲墜的安德魯王子和哈利王子備受關注。近期傳出已故英女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）最疼愛的外孫女薩拉公主（Zara Phillips）和運動員丈夫廷德爾（Mike Tindall）近期深獲民心，可能取代薩塞克斯公爵夫婦的位置。

綜合西班牙《馬卡報》、美媒《時人》雜誌報導，薩拉公主是女王唯一女兒安妮公主的掌上明珠，遺傳母親的運動細胞，於2006年奪下馬術全能賽世界冠軍，2012年更獲選奧運馬術項目代表隊成員，為英國摘下團體賽銀牌。而薩拉公主的夫婿廷德爾是一名退役英格蘭橄欖球運動員，曾代表出戰世界盃橄欖球賽，近日更在澳洲野外生存實境秀《我是名人，帶我離開這裡！》(I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!)大放異彩，沉著冷靜的個人特質獲得大批觀眾青睞。

This picture of Zara and Mike Tindall though 😍 pic.twitter.com/85qucxUaS6 — Sapphire (@Sapphireblues3) November 27, 2022

多媒體集團董事長格雷格(Greg Double)表示，自2003年世界盃以來，澳洲人對廷德爾的反應從沒這麼熱烈，可能造成對商業品牌觸礁，但現在他的高人氣有望提升王室形象。

談到查爾斯上任後誓言精瘦內部組織，格雷格認為，廷德爾之於王室是可遠可近的存在，不論做甚麼都無傷大雅，薩拉公主才是最吸引人的招牌，這對夫婦足以填補表兄哈利與梅根放棄的「正常人」角色。

儘管廷德爾在最新一集節目遭淘汰，與妻子分離數週後終於團聚，27日更在個人Instagram曬出兩人合照閃瞎粉絲，寫下「團圓了!終於回歸正常生活，可以好好吃一頓飯，謝謝大家的私訊關心，超好玩的…」