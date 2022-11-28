111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第一階段，28日上演一場「7號大戰」，隊史一級首度遭遇的僑光科大、中興大學正面對決，兩隊同穿7號球衣的「一哥」僑光劉彥廷、中興王聖翔，都飆個人在一級賽事新高30分、三分球也都是8投中4，終場僑光90比74氣走中興。

上季隊史首拚一級，預賽3勝11敗排第12、幸運吊車尾保級的僑光，此役力克暌違10年重返一級的中興，中止開季4連敗，開胡首勝，且雙寫參加一級賽事兩年來最高單場得分90、最高勝分16。

劉彥廷上季中因故離開健行科大、本季由大四降轉至僑光行流系讀起，並穿7號球衣和球隊力拚本季UBA，他說：「教練團設定本季先保級為主，但我認為太保守，加上本季是我打UBA最後一年，預賽目標起碼5勝，有機會更想拚8強，學弟有時經驗欠缺、處理球欠佳，會比較情急。」

至於與劉彥廷同樣都穿7號球衣的中興大五「一哥」王聖翔，此役先發36分鐘兩球14投中9，三分球8投中4，也飆生涯新高30分，外帶7籃板、5助攻、1抄截，上半場就已有雙位數得分，可惜孤掌難鳴，難換球隊首勝，賽後王聖祥表示，飆個人生涯得分新高沒意義，球隊輸球也高興不起來，寧可自己得0分、球隊贏球。