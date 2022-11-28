美國地質調查所（USGS）火山活動服務處表示，全球最大活火山夏威夷毛納羅亞山（Mauna Loa）頂的火山口昨晚開始噴發。

路透社報導，USGS的通知稱：「此時此刻，熔岩流被控制在山頂區域內，並未威脅到山坡下的社區。」

然而通知警告，根據之前事件的經驗，這座火山噴發初期階段可能非常活躍，熔岩流的位置和前進方向可能迅速變化。

火山警戒層級由「警示」（advisory）升級為「警報」（warning）。

通知說，夏威夷火山觀測站（Hawaii Volcano Observatory, HVO）會盡快展開空中偵察，以評估危險並更清楚描述噴發狀況。

根據美國地質調查所數據，過去兩小時內該地區發生十幾次規模2.5以上地震，其中一次為規模4.2。

毛納羅亞山面積占據夏威夷大島（Big Island）一半以上，高出太平洋海平面4169公尺，上次噴發是在1984年3月和4月，噴出的熔岩流距希羅市（Hilo）在約8.05公里以內。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111128