尋求連任的民進黨雲林縣議員第1選區候選人周秀月28日表示，26日投開票日當晚7、8點，雲林縣政府派員到她的服務處貼紅榜祝賀當選，沒想到2、3小時後，卻被通知沒有當選，成為落選頭，她質疑開票過程有瑕疵，要求驗票並提出當選無效之訴。

雲林縣議員第1選區共18人參選，應選10席，開票過程周秀月與無黨籍候選人陳芳盈互有領先，差距很小，雖然周的競選總部統計結果顯示領先，但為謹慎起見，大家都認為要以選委會公告為準，結果晚上約7、8點，雲林縣政府就派員到她的服務處貼紅榜祝賀當選，讓她與團隊非常開心。

周秀月表示，沒想到過了2、3小時，縣府打電話通知她並沒有當選，她的票數為5106票、陳芳盈5221票，相差115票，這個結果讓她很難接受，思考幾天並與律師研議後，認為開票過程有瑕疵，且與第10名當選者陳芳盈差距很小，因此決定要求驗票並提出當選無效之訴。

周秀月說，當天斗六地區票開得很慢，超過晚上11點才全部開票完畢，這個過程並不尋常，讓人感到質疑，有必要重新驗票加以釐清，同時了解開票過程是否有缺失。

雲林縣選委會指出，選委會為求慎重，一定會等到開票完全結束，才會公告當選名單，各候選人的報票員統計可能有誤，且各投開票所都有不同政黨的監票人員在場，過程完全公開，若有問題一定會被提出來，候選人要提當選舉無效之訴，選委會予以尊重。