謝立琪(Kiki)畢業自北藝大美術系，憑校花級美貌和D罩杯胸圍常登上PTT表特版，過去雙十國慶因換上國旗比基尼，被網友封為國旗正妹成為話題人物，在IG吸引超過69萬人追蹤，時常透過社群平台和網友分享生活日常；近日全球瘋世足賽，她也拍攝相關題材辣照，性感身材讓網友看到噴鼻血。

謝立琪今（28）日在Instagram上發文：「來支持kiki隊嗎～～～」表示跟上世足賽的風潮，畫面中，背景是世界盃的球場，地板撲上草皮，身後架設小型球門，完美還原比賽場地，謝立琪穿著超短球衣，衣長只能勉強蓋住北半球，雪白南半球露在外面，一不小心就有走光的風險；除了上半身吸睛，她下半身只穿著白色小褲，轉身一看背後只剩一條線，渾圓蜜桃臀直接現形，為避免走光她用表情符號遮擋，火辣身材讓網友看到口水直流。

照片一曝光後，立刻狂吸3萬多網友按讚，不少網友激動直呼：「太辣了」、「這猛料我喜歡」、「哇，三顆球」、「裁判，這…………犯規啊！讓我一直無法專心踢球」、「我可以跟你一隊嗎」、「這是要逼死誰」、「是要讓我狂噴鼻血嗎」、「這個球我喜翻」。

謝立琪是有名的北藝大正妹，畢業後她成為JFK女郎之一，169的高挑身材和亮麗外表受到不少網友喜愛，擔任模特兒已有5年的時間，有許多展場活動的經驗，時常能看見她分享工作照，漂亮外型總能成為全場焦點。