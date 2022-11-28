側翼飛了？九合一選舉落幕，除了藍勝綠敗，其餘小黨也各有版圖變動。台灣基進黨在高雄、台南各拿下1席議員，其中，選前曾嗆聲民進黨新北市長候選人林佳龍的張博洋當選高雄市議員，與民進黨合作較多的黨內參選人陳子瑜、黃敬雅反而皆落選，稍早兩人不約而同發出退黨聲明。

代表台灣基進黨參選高雄市左營楠梓區市議員的陳子瑜今(28日)發文表示：「本次選舉個人努力不夠，雖提高得票率，但未能協助基進增加席次，如今選舉結束，已無能幫上忙的地方，祝福基進未來有更好的發展。」陳子瑜曾任陳其邁市府簡任顧問，也是前行政院副院長辦公室參議。

不約而同地，同樣代表基進黨參選高雄市議員（前鎮小港區）的黃敬雅也同日在臉書發文宣布退黨：這次的選舉我透過乾淨正面選舉方式為民眾帶來積極與歡樂，讓自己的孩子在身邊看見了媽媽的堅持與努力，更提早體驗到台灣最珍貴的民主價值。

黃敬雅強調，選舉結束，雖然叩關市議員失利，未能如接受徵召時所協議的協助台灣基進完成在高雄市議會成立黨團的目標，但也完成了階段性任務，由衷祝福台灣基進未來能夠擁有更好的發展。黃敬雅是2015年復興航空235班機空難唯一倖存機組人員，以此身分投入選戰曾引發話題。

其他小黨動向方面，民眾黨高虹安當選新竹市長，惜縣市議員當選率不盡理想。時力全台僅當選6席議員，黨主席陳椒華請辭。原名基進側翼的台灣基進黨拿到2席市議員。社民黨苗博雅連任台北市大安文山區市議員，成績持平，前黨主席范雲則現已轉戰民進黨擔任不分區立委。無黨籍高雄市議員黃捷離開時力後成功連任，今宣布加入民進黨團運作。