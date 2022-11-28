新北市永和一名唐寶寶（唐氏症患者）11月4日晚間因忘記帶錢買炸物，遭王姓老闆怒吼並報警，唐寶寶母親發文控訴，引起網友撻伐，老闆面對壓力選擇關店稍作休息，但炸物店仍不斷被檢舉，在月中拆除招牌後，房東今晚證實王老闆決定不再做生意，店面將頂讓出去。

炸物店的房東向《中時新聞網》透露，王老闆目前在南部親戚家休養，坦言未來不會再做生意，只考慮把技術傳給有興趣的晚輩，讓眷村美味傳承下去。房東也察覺老闆的聲音很沒元氣，委託他處理店面頂讓事宜，店面裝潢、設備花費約70萬，也僅使用一年多。

炸物店房東透露，不斷有人舉報炸物店，但老闆目前已回南部。（圖／房東提供）

房東指出，炸物店老闆在事發後無心營業，店面卻接連遭到舉報，指店家用火用電安全有問題，並造成空氣污染，消防局、拆除大隊、環保局和警察都來關切，炸物店老闆擔憂不理性的網友會繼續檢舉下去，導致他未來營業上的困難，才考慮頂讓店面。

本月中旬炸物店招牌被拆下，一度引起關注，如今老闆決定不再開業，讓房東感嘆「他不敢再經營事業，惡夢揮之不去」。