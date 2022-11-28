37歲女藝人王心恬從模特兒出道，除了演藝工作，還是插畫家、香氛品牌創辦人，相當多才多藝。最近她又多一個新身分，原來是國立政治大學碩班新鮮人，忍不住嗨喊：「政大學生證我先領一下了！」

王心恬今（28日）在臉書透露，大學念的是數位多媒體3D動畫遊戲設計，後來成為全職模特兒，還當插畫家出了書，再一頭栽入創業的領域，坦言過程累又辛苦。

由於經營管理是從未學習過的事，王心恬決定進修，在政大商學院碩班報考前一、兩周，火速回母校世新大學準備書審，再通過面試、筆試等重重關卡，王心恬成功錄取，開心地表示：「聽說今年報考人數創新高。我一定不是最優秀的那個人，但我學什麼都會認真全力以赴，至少目前為止都是，就像一個人去旅行，我口頭禪總是『沒有我到不了的地方』，所以一定也沒有我做不了的事。」

王心恬也曝光新生入學通知單，以及參加2023年班新生始業式的照片，可以知道她是文科資創組，從政大商學院官網的介紹中，該組主要培養跨域多元的創意、創新與創業人才，除了習得基本的管理能力，還有「看清大環境格局趨勢」、「具承擔風險之能力」、「將感受具體實現化」、「創新設計並實踐」等關鍵素養。

王心恬考上政大的喜訊傳出後，網紅陳沂留言道賀：「妳真的好棒！！！靠實力不靠美貌（誤）」其餘網友也留言恭喜：「歡迎學妹加入政大大家庭」、「馬上榮登地表最正碩士生」、「完了，新校花誕生」、「讀書的確是正確的投資」。