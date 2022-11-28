全球人壽長期深耕公益，以實際行動支持臺灣體育發展，實踐「因為愛、責任在」的品牌理念，日前在國家兩廳院藝文廣場盛大舉辦全球人壽「因為愛、舞所聚ZUMBA」公益活動，號召近千人齊聚跳ZUMBA做愛心，並邀請活動愛心大使「九澤CP」陳零九、邱鋒澤現場熱力開唱，不僅結合運動、音樂及公益，更將「ESG企業永續」精神融入活動中，一同傳遞正向永續的力量。

身為近年國內最大型的ZUMBA盛會，全球人壽除了邀請民眾一起健康揮汗、享受運動及音樂之外，亦將活動部分報名費捐作公益，結合全球人壽「愛的超熱血－我的一畝茶、我的一畝田」公益活動，總計捐贈逾新台幣146萬元善款予忠義基金會，協助照顧失依兒少。

全球人壽副董事長林文惠表示，在後疫情時代，我們體會健康的重要性，除了保持身體健康，心靈上的滿足更是平衡身心不可或缺的力量。全球人壽透過活動將愛與公益散發到社會每個需要的角落，落實「因為愛、責任在」的品牌理念。

全球人壽這次活動開場由林文惠以及總經理馬君碩，連同樂活寶、伊將攜手10位專業ZUMBA老師，帶領近千位民眾進行大會舞，再一同進入熱力四射的ZUMBA TIME暢跳120分鐘，讓民眾盡情揮灑汗水、釋放壓力，為身體排毒，再以緩和舞步收操結尾；最後，由活動愛心大使「九澤CP」陳零九、邱鋒澤登場熱情獻唱人氣金曲，透過動人音樂為心靈排毒，傳遞正向能量，在後疫情時代逐步走出戶外、享受熱情活力的一夜。

後疫情時代，活動遵守COVID-19防疫規定，讓民眾可以安心地攜家帶眷來參與活動；全球人壽也為眾多參加者準備了相當豐富的抽獎贈品及完賽禮品，現場並提供時尚編髮區、運動按摩體驗及賽衣改造區等攤位互動，由編髮老師們協助大家打造專屬的ZUMBA造型，參與民眾也能盡情享受按摩的舒暢感，甩開痠痛，鼓勵大家可以延續健康的好習慣。

全球人壽也響應「ESG企業永續」精神，展開淨零減碳行動，除以數位宣傳取代紙張印刷宣傳外，更首次彙整ESG永續守則提供相關合作夥伴並建議所有合作單位朝低碳活動方向落實，同時也盤點用水、用電並進行能源健檢，現場亦設計有趣的環保回收活動，讓參與民眾透過趣味回收方式獲得環保知識。

活動結束後經由盤點物資落實循環經濟，期望所有資源得以再利用不浪費等，全球人壽從各方面落實ESG企業永續精神，共同邁向淨零，落實對於永續發展的愛與責任。

全球人壽長年致力於將運動與公益結合，推動善的循環，自2015年起持續支持忠義基金會，利用公司多元化資源，成為提供忠義基金會的失依兒少經濟及精神上最強大的後盾。

為延伸保險的核心精神，全球人壽自2018年開始舉辦大型體育活動，從瑜珈到ZUMBA，邀請同仁、保戶及民眾一同參與、養成運動習慣，並以實際行動支持社會弱勢，協助失依兒少感受到溫暖的關愛，將「因為愛、責任在」的品牌理念，傳遞至社會每個角落，讓愛得以永續發展。