台灣精品電競賽事風靡新南向國家，尤其印度第九屆賽事更吸引2萬3千多名電競玩家報名，包括華碩、微星等15家電競筆電業者均參與賽事，並強調，電競賽每年均能有效增加當地曝光度與銷售量。

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的印度台灣精品電競賽，為電競產品在印度重要的曝光平臺。台灣精品瞄準印度蓬勃成長的電競商機，自9月起舉辦賽事，吸引23,725名電競玩家報名，歷時2個多月激烈的線上淘汰賽，於11月26日在孟買舉行決賽。此次集結合勤、明基、華碩、微星、宏碁等15家企業參與，並贊助獎品與設備供現場消費者體驗台灣電競產品的高端技術，決賽現場也設置「台灣精品電競體驗區」，吸引眾多觀眾現場體驗，現場消費者表示，台灣精品電競產品具有高效能與質感，最喜歡酷碼的RGB機殼，有時尚的外觀與高度散熱相容性。而參與的台灣精品企業曜越科技表示，透過台灣精品電競賽可以與現場玩家及消費者直接面對面，了解他們實際體驗產品的情況與需求，此活動有極高的曝光量，也是曜越持續參加台灣精品電競賽的主要原因。

此次賽事以印度最為風行的Valorant、CS:GO、Pokemon GO、印度自行研發且備受歡迎的板球手遊WCC3等遊戲進行，同時吸引印度百萬電競網紅Viper到現場體驗，他同時推薦宏碁Helios系列筆電，特別適合追求遊戲畫面表現的重度電競玩家；今年除了印度電競賽事，亦將於12月2日在印尼峇里島舉辦的第14屆IESF世界電競錦標賽展示台灣精品，持續擴大台灣電競品牌知名度。