本屆世界盃足球賽在卡達舉行，中國隊雖然未能入圍，但關切球賽的足球迷仍然很多，大陸《央視》也把賽事轉播視為重要的任務。據大陸與海外網路的消息稱，由於大陸仍處於嚴格封控狀態，為避免大陸民眾產生比較心理，《央視》在轉播足球賽時將有比較清楚觀眾影像的畫面全數刪除，這種做法引起大陸網民與外國社群媒體的熱烈議論。

據《法國國際廣播》報導，大陸疫情嚴厲封控措施導致民眾走上街頭抗議，但是大陸球迷觀賞電視台轉播世界盃賽事發現，球賽現場滿滿的觀眾卻完全沒有人戴口罩，喧鬧的賽事與中國嚴厲封控形成鮮明對比，引起許多大陸民眾的議論與憤怒，相關的質疑也成為社群網站上的熱門話題。

據了解，擁有世足賽轉播權的大陸《央視》也從民眾的反應發現，他們非常在意國外球賽應對疫情的開放態度與國內封控的巨大落差，便開始在畫面做些效果，有的把觀眾席上打上馬賽克做模糊處理，但仍然遭到不少批評，因為有時鏡頭就只拍觀眾席，就會整個畫面全部糊掉。

後來還傳出有電視台嘗試用人工智慧技術，將畫面上的觀眾以數位貼圖方式戴上口罩，但畫面會顯得突兀不自然，整體效果太差。幾經嘗試後，最後才出現這種把觀眾畫面全數刪除的做法。如此一來雖然需要將轉播畫面經過處理才播出，導致即時轉播變得不即時，但至少不會出現現場觀眾都沒有戴口罩的畫面，免去民眾質疑防疫政策產生的尷尬。

報導說，在周日的日本與哥斯達黎加對陣的小組賽直播，中國《央視》體育頻道（CCTV Sports）用球員、官員或足球場畫面取代未戴口罩球迷揮舞旗幟的特寫鏡頭。《央視體育》若出現人群鏡頭都是很遠的距離，無法辨認臉孔，與包括抖音在內的平台同一場比賽網路直播相比，人群鏡頭少了非常多。

目前在北京、廣州、上海和重慶等主要城市至少有數千萬人處於某種形式的封鎖下，與喧鬧的世界盃人群形成鮮明對比，苦於生活上遭禁閉與各種不便的民眾對封控措施產生嚴重反感。一封在社群媒體上流傳的公開信質疑中國防疫政策，指稱懷疑中國是否與卡達「在同一個星球上」，但該公開信很快就遭到審查並刪除。