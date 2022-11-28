英國政府9月稍晚公布迷你預算引發金融市場震盪，房貸利率飆高嚴重打擊房市交易活動，房屋需求萎縮44％，新屋銷售大減近三成。專家普遍預期明年英國房價將反轉下跌。

根據房地產網站Zoopla數據，截至11月20日止的四周，英國房屋需求年減44％，新屋銷售年減28％，同期房屋庫存激增40％。

Zoopla表示，房地產需求降至房市最清淡的時期－聖誕節才會有的水準，潛在買家採取觀望態度，觀察房貸利率未來走勢，並評估經濟逆風對工作和收入的影響。

報告指出，現階段房屋需求較一年前幾乎減半，當時的房市狀況較強勁、房貸利率較低，且家庭的生活成本壓力也較輕。

受到需求疲弱和銷售下跌拖累，英國今年房價漲幅縮減至年增7.8％。Zoopla研究部門主管唐奈爾（Richard Donnell）表示，預期明年房價至多下跌5％。

唐奈爾指出，儘管明年房價下滑，但銷售量將受到結構、人口和經濟因素支撐，包括房屋供給持續減少，每家房仲的平均房屋數量仍較疫情前低了約五分之一。

Zoopla將當前的房屋趨勢視為震盪，而非房市崩盤前兆，並表示迷你預算為買賣雙方帶來衝擊。迷你預算公布後，取消的房貸交易創下紀錄新高，且許多放款機構評估市場波動，暫緩貸放。

雖然市場普遍預期明年英國房價將呈現跌勢，但其他專家的看法比Zoopla悲觀。Pantheon Macroeconomics的經濟學家預期，明年房價將下跌8％，而英國大型房貸放款機構Nationwide先前預測，在最壞情況下，房價可能暴跌30％。

相較之下，英國預算責任辦公室（OBR）的看法相對樂觀，預期明年房價下滑1.2％，2024年下跌5.7％。

在此同時，英國的房屋租金攀升至歷史新高水準。房市研究機構Rightmove 10月公布，倫敦房租年增16.1％，創下史上最高漲幅。