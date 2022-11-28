日銀表示，到9月底日本公債持有部位出現8,749億日圓未實現損失，為2006年3月該央行首度因持有日債而呈現虧損，反映日債殖利率衝高，已對日債造成衝擊。10年期日債殖利率在9月升到0.25％，已達日銀容忍上限。