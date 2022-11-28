日本公債 16年首度虧損 22:322022/11/28 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日銀表示，到9月底日本公債持有部位出現8,749億日圓未實現損失，為2006年3月該央行首度因持有日債而呈現虧損，反映日債殖利率衝高，已對日債造成衝擊。10年期日債殖利率在9月升到0.25％，已達日銀容忍上限。 瑞士信貸警告連5季虧損 裕隆 法人加碼力挺 穩房市再出狠招 人行融資供買房企債 #公債 #虧損 #日銀 #日債 #債殖利率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富壽 穩坐壽險股神寶座 04:102022/11/26 財經要聞 鋼價下跌 中鋼連二月虧損 04:102022/11/22 財經要聞 春節效應助攻 福懋油Q4不淡 04:102022/11/26 證券．權證 開發金控今年股利配發面臨大挑戰 16:332022/11/23 財經 《港股》美股大漲 港股開高 10:392022/11/23 財經 台幣急升 壽險單月匯損恐逾千億 04:102022/11/28 財經要聞 高林股預期 第四季出貨與第三季相當 11:492022/11/25 財經 理賠高峰已過 富邦產暫不增資 04:102022/11/26 金融．稅務 春天來了？ 13檔債券ETF買氣旺 04:102022/11/28 投資理財 槓鈴策略 兼顧避險與收益 04:102022/11/25 全球財經 股債甜甜價 小資族搶布局 04:102022/11/23 投資理財 叫我股神 股市前九月回檔逾20％ 富邦人壽依舊海賺593億 16:032022/11/25 財經 《國際金融》瑞信預計Q4嚴重虧損 高達15億瑞朗 16:092022/11/23 財經 《基金》景氣循環投資術 高評級債券ETF受矚目 09:282022/11/23 財經 物美價廉 新興債投資機會現 04:102022/11/28 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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