民進黨在這次地方選舉慘敗，蔡英文辭去黨主席後，民進黨由誰接任主席、閣揆？未來提名誰當總統候選人？東華大學教授施正鋒披露，派系內部可能殺得天昏地暗！施正鋒稱，蔡英文請辭主席，但是連道歉都沒有，這太扯了，因為她沒有讀稿機，這可以理解。

施正鋒28日在中天政論節目《頭條開講》指出，目前民進黨內部互相批評，都不是重點，甚至是轉移焦點，因為真正頭號戰犯就是蔡英文，包括沒收初選提名、選戰主軸。因為蔡英文獨大，操盤手都聽命於蔡英文，也沒必要罵太監，否則出事都是「吾皇英明」。

施正鋒認為，蔡英文敗選那天請辭主席，但是連道歉都沒有，這太扯了，因為她沒有讀稿機，可以理解。但事先也準備一些模擬考題也好，或是下昭罪己，本黨應該深切反省等等，沒有嘛！

施正鋒直言，接下來就是黨主席是誰？閣揆是誰？總統候選人是誰？派系之間可能殺得一蹋糊塗、天昏地暗！

至於蔡英文辭去黨主席，還能做什麼？施正鋒強調，她一定會找代理人，萬一新潮流執意要當黨主席，「那會翻臉！」也就是蔡英文當然傾向蘇嘉全、鄭文燦、陳建仁。如果真的不行，是會翻臉？還是妥協？他們已經在討價還價了！

施正鋒預測，由於黨政同步，黨主席最後一定是蔡英文的人，賴清德絕對不是，更何況賴清德到時候要選總統，自己黃袍加身會有困難。陳其邁是中生代，還不行。蘇嘉全可以，陳建仁也可以，但是屬於蔡英文最後的牌，萬一鄭文燦不選總統，陳建仁應該是備案，但絕對不會給賴清德！