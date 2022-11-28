台積電美國亞利桑那州廠將於12月舉辦首批機台設備到廠典禮，派任的工程師也陸續赴美，近日卻引發外界質疑恐掏空國內半導體人才？台積電表示，海內外每個新廠都有短期外派工程師，派出去的人數與國內員工數相比相對有限，並無掏空國內半導體人才疑慮，且赴美人員也包括之前在台灣受訓的美籍員工。媒體人「工程師看政治」則強調，用中美對抗要選邊站這種脅迫就能接受美國掏空台灣，這種愚蠢才是最大災難。

「台積電3奈米＋千名工程師被帶去美國，有概念的都知道，這是什麼樣的災難！」工程師看政治今(28日)在臉書發文表示，當看到很多人用一句「中美對抗，一定要選邊站」，就可以接受美國做法的時候，覺得民眾的愚蠢才是最大的災難。實在很難理解，只要樹立一個敵人的model，脅迫竟然就變成可以接受的事。到底誰才是最大惡霸，不是很容易判斷嗎？為什麼只要是美國做的事，我們就能合理化它？

他指出，近六年以來，表面都說台美友好，但事實上，從武器、飛機、天然氣、到晶片，美國沒有一個項目不是獅子大開口，得寸進尺，削肉見骨，數年以來，我們予取予求，貢獻了幾兆台幣，但是除了蔡英文與美國議員的民主美照，我們到底得到了什麼？WHA世衛大會門票？ IPEF會員？ 還是那永遠談不完、永遠沒有實質利益的台美經貿協定？

「又有人說臺灣受美方保護，所以不能不付出？」工程師質疑，今年8月飛彈飛過頭上的時候，美國人在哪裡？演習視同作戰，這算不算是開戰之後的美國反應預演？再來，賣給我們的武器為何遠比巿價貴？我們的武器供應為何幾乎被獨佔？我們零件/武器供應的優先順序，為何總是吊車尾？這種金額無上限的虛擬保護，到底是友誼、詐騙、還是勒索？

工程師強調，還有一種說法「台積電在美國產能只佔3％」也很不可思議，如果這3％的人都被美國搶去，台積電還能保有競爭力嗎？整個半導體業，包括聯發科、聯詠、瑞昱，又要怎麼辦？島上第一流的人都被搶走，我們要怎麼跟三星/高通/華為競爭？不要覺得「產能只佔3％」只是巿井鄉民間的耳語，事實上，連謝金河也用這種鬼話在護航，他也曾說過「沒加入RCEP也無所謂」，真的覺得其心可議。

「我也不是要求民眾抵制美貨，或上街抗爭，但至少要知道美國的本質。」工程師說，我們要做的事，是選出對的人，而不是胡裡胡塗的亂投票，讓詐騙集團入主中央，一起看著珍貴資產被搬走，還互相安慰有剩湯能喝。災難很多，路還很遠，「海外塵氛猶未息，諸君莫作等閒看」。