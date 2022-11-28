綜藝天王吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒）跟隨父親腳步進入演藝圈，主持道路上十分順利，在愛情上也得意，她今年1月嫁給交往5年的圈外男友王陽開，婚後8個月就宣布懷孕消息，預告明年2、3月就升格當媽；近日她在節目中透露自己曾遇到員工檢舉她，對方更氣到離職，讓Sandy無奈解釋內幕。

Sandy近日在綜藝節目《小明星大跟班》中透露被員工檢舉，只因為她假日打電話給對方，影響到對方的休假，Sandy解釋打給員工並不是要對方加班或交代工作事宜，而是因為車鑰匙在該員工身上，她要開車只能找該員工拿鑰匙，沒想到該員工一直不接電話，且在休假結束後就直接離職，並向勞工局檢舉Sandy，怒嗆：「像妳這種會影響員工權益的老闆我可是看多了。」被罵後Sandy也只能無奈回應：「好好好…沒關係。」

Sandy表示員工提離職並檢舉她。（圖／我愛小明星大跟班youtube）

Sandy今年結婚懷孕，隨著肚子越來越大，她宣布將請3個月的產假，準備停工專心待產，將會暫別與吳宗憲一同主持的《小明星大跟班》，面對外界好奇的代班人選，吳宗憲笑說：「我會以啦啦隊優先，我有打給林襄了，她很興奮問我『憲哥，我可以嗎？』必要時我還會請魔獸代班」。

目前懷孕7個月的Sandy表示孕期一切正常，只是體力會有些不足，「現在就是很容易感覺睏，2個小時就要睡1小時才行」，她說還沒幫腹中胎兒取小名，「我到現在都還是叫他寶寶，不知道該怎麼辦，總不可能叫他王寶吧，因為我妹的就叫蔣寶，我問她說那第2胎怎麼辦」。