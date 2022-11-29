行政院長蘇貞昌28日主持「行政院原住民族基本法推動會第15次委員會議」時表示，為提升原住民族經濟產業，行政院已辦理2期4年計畫，投入近40億元，培育創業人才、鏈結產業鏈、全面建置通路據點，今年9月再核定「原住民族多元產業2.0」及「原住民族亮點產業推升計畫」，共投入32億元。

蘇貞昌表示，為保障原住民族土地權益，政府自1990年起，累計完成2.7萬公頃原住民族保留地的增劃編作業，並訂定「原住民保留地禁伐補償實施辦法」及今（2022）年3月17日將「原住民族保留地管理利用條例」草案送立法院審議。

蘇貞昌表示，原住民族是臺灣最早的主人，但過去在不同外來政權的殖民主義及威權統治下，遭受極大委屈，他要特別肯定原民會主任委員夷將‧拔路兒Icyang‧Parod在30多年前擔任臺灣原住民族權利促進會會長，投身原住民族「還我土地運動」，帶領族人走上街頭爭取權益，進而促使政府自1990年起，執行原住民族保留地的增劃編作業，讓原住民族傳統特色能在這片原屬於原住民族的土地上繼續保存、傳承並發揚光大。

蘇貞昌指出，他上次擔任行政院長時，於2006年9月11日首度召開行政院原住民族基本法推動會，並於會中拍板定案，將原住民族土地業務的主管權責，由內政部移轉至原民會，以原住民角度推動文化保存與傳承工作，在此也要特別感謝內政部配合，使相關作業圓滿順利推動；此外，政府於隔（2007）年1月亦啟動補辦增劃編原保地計畫，迄今已增加補辦近4000公頃，如從1990年計算至今，更已累計完成2.7萬公頃原保地的增劃編作業，還請原民會持續積極辦理，以保障族人土地權益。

在土地權益保障方面，蘇貞昌說，政府體認到無法以單一專法涵蓋所有管理事務，故採用「分流立法」方式進行。蔡英文總統2016年上任後不久，政府立刻訂定實施「原住民保留地禁伐補償實施辦法」，啟動補償作業，而他於2019年12月及2021年12月又陸續擴大禁伐補償範圍，納入國家公園、國土保安用地，每年有超過4萬名族人受惠。

蘇貞昌表示，今年3月17日行政院會將「原住民族保留地管理利用條例」送立法院審議，將原本的行政命令提升至法律位階，具體規範原住民族土地回復、取得、處分、管理及利用等事項。另針對承租公有土地、正在申請增劃編者，他也已在今年9月核定緩收並退還租金，至於國有土地部分，請財政部及行政院農業委員會林務局配合檢討相關規定；在縣市有土地部分，則請原民會洽商各地方政府辦理。蘇院長特別責成原民會與相關部會務必持續用心用力推動本案，以嘉惠更多關心這項政策的原住民族。

針對原民會「原住民族經濟產業推動情形」報告，蘇貞昌表示，為提升原住民族經濟產業，行政院已辦理2期4年計畫，投入近40億元，透過培育創業人才、鏈結產業鏈、全面建置通路據點等方式，逐步建構優良的產業環境，帶動原住民族的產業發展，迄今已有顯著成果，感謝夷將Icyang主委盡心盡力領導同仁，讓原住民族經濟產業能夠發揮創意，展現長足進步，同時也感謝林萬億政務委員整合各部會資源，期勉相關部會持續推動相關作業。