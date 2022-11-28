根據義大利足球記者Fabrizio Romano報導，國際米蘭主力門將歐納納（Andre Onana），同時也是喀麥隆的一號國門，傳出已經不會隨隊參與接下來的世界盃賽程，消息指出歐納納因為與喀麥隆總教練里戈貝宋（Rigobert Song）理念不合，遭到球隊除名。

開賽前不久，喀麥隆的比賽名單沒有出現歐納納的名字，對陣塞爾維亞由效力沙烏地聯賽的艾帕西（Devis Epassy）擔任先發門將。Romano表示，歐納納因為與里戈貝宋意見產生分歧，喀麥隆總教練堅持守門員應該採傳統保守風格，不必貿然離開禁區出擊，不過身為新生代門將的歐納納則不願意改變踢法。

首戰對陣瑞士，歐納納甚至曾經自己帶球來到中場線附近，幫忙後防線出球，顯然讓里戈貝宋不太開心，最終導致了雙方關係惡化。被排除名單外的歐納納透過IG限時動態發出喀麥隆的先發陣容，並且貼了4個加油手勢，隔空替球隊打氣。

André Onana with a clear example of "The Evolution of Goalkeepers" forming a back 3 in the midfield, while the CB covers behind him. pic.twitter.com/kjnBsSPnxI — Marco Lai (@MarcoLai_23) November 24, 2022

喀麥隆對陣塞爾維亞的比賽中，上半場曾經取得一球領先，但在補時階段卻連丟兩球。該場比賽喀麥隆最終以3比3與塞爾維亞打平，不免讓人感嘆若由歐納納把守國門，喀麥隆或許將能順利摘下睽違20年的世界盃勝利。