111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，衛冕軍政治大學教練陳子威面對他讀書、打球、帶隊合計13年的老東家台師大，乃至台師本季新教練，也是自己昔日子弟兵李秉鴻沒有手軟，領軍75比45大勝，政大本季UBA開季5連勝、跨季21連勝，而這也是政大跨3季對台師5連勝，台師上一次贏政大已是108學年複賽。

陳子威賽後肯定李秉鴻：「李秉鴻認真、嚴謹，自我要求很高，此役我們由昔日師生變競爭對手，雖有些微妙，但運動場上這是常態，雙方仍要盡全力拚出勝負。」對昔日教練的論點，李秉鴻說：「我的自我要求的確很高。」他說，大二起就讓陳子威帶，直到畢業共3年。

師生首度對決，李秉鴻說：「我當然不會示弱，但我的球員似很難面對實力強大的對手，缺乏氣勢，前幾場的虎虎生風不見，有的是愈打頭愈低，反之政大球員邊打邊笑，勝負立判。」

本戰首節政大就以23比11掌控戰局，最終30分之差勝出，李允傑三分球7投中3拿13分，林彥廷12分、7籃板、6助攻，大一大前鋒吳志鍇替補出賽16分鐘，獲得11分、7籃板。

陳子威肯定吳志鍇，表示吳志鍇身高比上季畢業的張鎮衙稍高，頂他的位置OK，尤其他的臂長長過身高，也是另一優勢。

吳志鍇回應，自己臂長的確長過身高，也有信心接受教練給他的任務，尤其最近有人在社群鼓勵他說：「希望你將來可以超越陳信安。」他說，肯定有壓力，卻也是助力，自己會更努力，勇於承擔、挑戰。