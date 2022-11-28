抽菸習慣會導致血流量不足，造成下體表現疲軟。一位女網友表示，男友換了輪班工作後，在學長慫恿之下學會抽菸養成習慣，沒想到不只生活品質變得差勁，性生活的表現也相當不佳，直到某天她終於忍不住把男友趕出門，卻被批評是在無理取鬧，「難道真的是我錯了嗎？」有過來人則直言，原PO男友真的做了蠢事。

原PO在Dcard發文表示，最近男友換了一份薪水更高的輪班工作，卻被一個學長慫恿抽菸，聲稱跟同事社交、跟主管搞好關係都得靠抽菸才行，結果男友就這麼染上抽菸惡習，沒事都得來上一根，就連房事開戰前也要先抽菸，聲稱沒抽的話會太興奮、緊張、表現不好，實際上卻是抽菸後更快完事，且原先可以連續上陣的男友，「抽菸後就變成一次就不行了」。

原PO提到，就連原本約定好在陽台才能抽菸，男友也常常趁她不在家時偷偷抽菸，有時衣櫥沒關好就會害她的衣服沾染菸味。前幾日原PO進行人生第一次面試，發現衣服都是菸味，雖然她噴香水試圖掩蓋，味道反而變得更噁心，結果只能硬著頭皮參加，回到家後她終於情緒崩潰，把男友的菸、衣物打包丟進垃圾袋，要他滾去公司宿舍跟愛抽菸的人一起住，除非戒菸才能回家，沒想到男友卻傳訊息說是原PO在無理取鬧、不能體諒他的工作。

對此，許多人紛紛回應「菸味+香水的味道…真的噁，讓我想起搭火車時身邊那些移工」、「陽台我覺得還好，但在房間太過over了」、「在外面聞到菸味都有夠反感了，還在房間抽！妳男友真的完全沒顧慮過妳」。

另外有過來人指出，「我男友也是受害者，進職場也是為了跟主管保持關係抽菸，才抽1年性能力表現也掉超多，是我威脅他要分手他才要改。後來戒菸努力運動，性能力還是一樣回不來，最後只能又花錢去做早洩的專業訓練去調回來。真的覺得抽菸社交但是要爛GG，這麼笨的事為什麼要做？」

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。