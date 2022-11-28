伊朗「反頭巾抗議」已持續3個月，持續有伊朗的知名人物出面支持與聲援，現在伊朗宗教最高領袖哈梅內伊 (Ayatollah Ali Khamenei) 的侄女莫拉哈尼(Farideh Moradkhani)也支持人們持續抗爭，繼續向政府施壓，不再與德黑蘭政府合作。

美聯社報導，莫拉哈尼的父親娶了最高領袖哈梅內伊的妹妹，所以她在輩份上是哈梅內伊的姪女。不過幾十年來，這一個家族分支就一直反對哈梅內伊，莫拉德哈尼就在最近入獄。

Iran arrests Khamenei niece after condemning regime

莫拉德哈尼的兄弟馬莫德( Mahmoud Moradkhani)推文說，莫拉哈尼是在11月23日前往檢察官辦公室應訊後被捕。她最近發布的一段影片表示，敦促「世界上有良心的人，一起支持發生在伊朗的抗議活動。

她在影片中說：「我希望世界上有良心的人們，與我們站在一起，並要求各國政府，不再與伊朗政權有所往來。」

伊朗安全部隊持續動用實彈、橡皮子彈和催淚瓦斯鎮壓示威活動，據稱已造成451 人死亡，其中包括 63 名未成年人，另有 18,173 人被抓捕。儘管面臨殘酷鎮壓，示威活動仍在繼續，並分散在各個城市。

這場反頭巾革命，始於今年9月16日，22 歲的庫德少女阿米妮( Mahsa Amini) 僅因頭巾未戴滿，露出了部分頭髮，就遭到道德警察逮捕，並在拘留期間死亡。抗爭從庫德社區開始，持續擴散到全伊朗，演變成 1979 年伊斯蘭革命以來。伊朗伊斯蘭政權最嚴峻挑戰。

聯合國人權理事會上週投票決定，設立調查團前往伊朗調查人權問題。但是伊朗外交部發言人卡納尼 (Nasser Kanaani)表示，絕對不與聯合國調查團合作。