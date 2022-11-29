大陸海貿會駐台北辦事處主任羅宏，近日返回北京休假，因突發疾病、搶救無效，不幸於28日下午在協和醫院去世。
據了解，羅宏是27日晚間因下肢突然失去知覺到北京協和醫院急診，協和醫院醫師會診檢查後認為，是頸部膿腫壓迫引起脊椎中樞感染和肝腎功能嚴重損壞，進行緊急搶救，但到28日中午心臟驟停，最後仍沒搶救過來。
海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處於2015年6月16日在台北正式掛牌，羅宏是首位主任。
大陸海貿會駐台北辦事處主任羅宏，近日返回北京休假，因突發疾病、搶救無效，不幸於28日下午在協和醫院去世。
據了解，羅宏是27日晚間因下肢突然失去知覺到北京協和醫院急診，協和醫院醫師會診檢查後認為，是頸部膿腫壓迫引起脊椎中樞感染和肝腎功能嚴重損壞，進行緊急搶救，但到28日中午心臟驟停，最後仍沒搶救過來。
海峽兩岸經貿交流協會台北辦事處於2015年6月16日在台北正式掛牌，羅宏是首位主任。
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