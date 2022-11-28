神舟十五號完成發射前全區合練 測發系統

中國載人航天工程辦公室發布消息稱，經任務總指揮部研究決定，瞄準北京時間11月29日23時08分時分發射神舟15號載人太空船。這次發射正值寒冬，發射場夜間溫度低至-20℃，已直逼火箭發射最低溫度條件，也是載人發射任務有史以來環境溫度最低的一次。

據《快科技》報導，由於溫度過高或過低都會影響火箭內成千上萬個元件運行，酒泉衛星發射中心測發系統的工作人員為火箭禦寒保暖做足功課。發射場對塔架空調進行了全面升級，外面風雪交加，塔內卻是溫暖的，溫度可達到25℃左右。

針對此次低溫發射特點，發射場區各參試系統，持續開展設施設備狀態複查。從昨日神舟15號全系統器檢、全區合練情況來看，火箭、飛船及發射場各系統狀態良好，已完成火箭加注前的一切準備工作。

報導指出，這次神舟15號的飛行乘組由航天員費俊龍、鄧清明、張陸組成，費俊龍擔任指令長，將在軌飛行6個月，在軌期間將迎接天舟6號和神舟16號乘組，計劃明年5月返回東風著陸場。

據稱，航天員費俊龍參加過神舟6號載人飛行任務，鄧清明和張陸都是首次飛行。

當日的酒泉衛星發射中心迎來風雪交加的低溫天氣，這是酒泉衛星發射中心在神舟4號發射任務之後，第2次在冬季嚴寒天氣執行太空船發射任務。