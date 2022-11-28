上一場輸政治大學、主場3連勝喊卡吞111學年UBA第一階段預賽首敗，本階段預賽地主輔仁大學賽後檢討，28日的比賽從防守做起，94比42輕取德霖科大，繼104學年、108學年預賽後，完成跨季對戰3連勝，且由之前兩戰都各贏20分，3年後的此役勝分擴大為52分，輔大輕鬆在本季UBA預賽收下第4勝。

輔大「寶兒教練」楊哲宜賽後說：「賽前就設定要把失分壓在50以內，最後只失42分算是達標，也是團隊此役做得最好的一環。」楊哲宜說，開季4勝1敗戰績比上季好，但前一場第4節崩盤輸政大，代表離政大仍有一段差距，是未來要修正、補強的地方，尤其昨晚開會共識是，雖吞首敗但專注力、士氣都得持績，今天本土和外援在球場上都做得不錯。

楊哲宜補充，團隊得分飆94分，突破前4場都只得70分，但對手不同，這個分數僅供參考，且最後大家自由揮灑，不足為恃，未來防守仍是贏球第一要務。

替補出賽26分鐘的外籍生凱德爾，繳出14分、12籃板首度「雙十」，是個人上場4戰以來最佳表現，甚至優於先發20分鐘的米洛哈，愈來愈上手，讓楊哲宜接下來可以繼續重用他。

輔大上場12人都得分，莊博元三分球6投中4得16分，大一菜鳥陳晉垣開季2度上場，三分球4投中3也拿16分，備受楊哲宜肯定；德霖開季苦吞5連敗，連軒德三分球7投中3得12分，5戰比賽下來首度得分上雙位數。