愛爾蘭資料保護當局今天對社群媒體巨擘臉書（Facebook）開罰2億6500萬歐元（約新台幣86億元），使得臉書母公司Meta遭這個單位罰款總計已近10億歐元（約新台幣324億元）。

路透社報導，這起處罰源於去年4月開始的一場調查行動，針對一批臉書使用者個人資料被放到網路上被人發現。愛爾蘭的資料保護委員會（Data Protection Commissioner，DPC）並命令臉書採取一系列糾正措施。

這也是愛爾蘭資料保護委員會第4次對Meta旗下公司開罰。這個機關是Meta在歐洲聯盟（EU）的隱私事務主要監管單位，目前仍有13件相關調查案正在進行。

愛爾蘭資料保護委員會9月已對Meta的另個社群媒體Instagram處以創新高4億500萬歐元罰款。Meta打算上訴。

包括蘋果（Apple）、谷歌（Google）、TikTok和一些其他科技業巨擘因為將歐盟總部設在愛爾蘭，而都由愛爾蘭資料保護委員會負責監管。它目前對這些企業有40起案件正在調查，內含Meta的13件。（譯者：張正芊）1111128