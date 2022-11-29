美國人壽保險協會（ACLI）指去年壽險業死亡給付總金額逾1,000億美元（逾3.1兆台幣）創新高，因為感染新冠肺炎而死亡人數增加所致。

ACLI指去年死亡給付金額增加11％至1,001.9億美元。2020年金額增加15％至904.3億美元。其數字根據美國壽險業者向各州保險局申報每年壽險理賠金額而來。

雖然受申報資料限制，讓ACLI無法詳細分析壽險業給付的死亡原因，但其研究部副總裁兼首席經濟師梅爾尼克（Andrew Melnyk）說，因染疫而死亡人數增加，令業界死亡給付金額創新高是合理解釋。

美國疾病管制與預防中心（CDC）指去年因染疫而死亡人數增加20％至約46萬人。雖然Delta變種病毒肆虐讓較年輕的死亡人數增加，但染疫而死的仍以年齡較大的族群為主。

ACLI指出，雖然去年逾千億美元死亡給付裡大部份來自個人保險，但根據雇主的雇員保險資料，因Delta而死亡的給付金額是持續增加。

美國銷售定期險最多的壽險公司之一普瑞瑪瑞卡（Primerica）的銷售部經理格瑞洛（Myrna Guerrero）說，去年是不幸的一年，因為許多年輕家庭因新冠死亡而破碎。其公司去年死亡給付金額增加約34％至22.5億美元。

許多壽險業者指出，不少死亡給付的個案，其死亡原因是新冠肺炎間接導致。因為業界在最新季報裡指出，2020年封城導致許多人的病情被延誤就醫，之後讓部份病人害怕染疫而拒絕到醫院尋求治療同時，醫療資源因疫情而遭到壓縮。

雖然理賠金額大增，但標普全球評級負責壽險業評級的主管瑪格列特（Carmi Margalit）說，大部份壽險業有很強的資金緩衝，而各類保險產品銷售強勁和多元化獲利來源，因此維持壽險業展望「穩定」。