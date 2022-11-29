對於民進黨立委何志偉痛批有「黑道」在陳時中競選團隊核心，遭到洪耀福痛罵敗類一事，國民黨台北市議員游淑慧披露何志偉與英系恩怨，並且說英系被酸「英系輔選、敗選保證」，看得出來英系在民進黨內部人緣沒有那麼好。

民進黨台北市長候選人陳時中在首都之戰，慘遭滑鐵盧後，立委何志偉痛批有「黑道」在陳時中競選團隊核心，「難怪選情會核爆」，更點名英系要角洪耀福、黃承國等人。洪耀福則在臉書痛罵何志偉是「民進黨敗類」，傷害陳時中以及競選團隊，何志偉回應「公道自在人心。」

順利連任的國民黨台北市議員游淑慧28日在中天政論節目《頭條開講》披露何志偉和陳時中競辦的恩怨內幕。

游淑慧說，何志偉曾提到，陳時中在每區都成立後援會，在何志偉選區的後援會居然沒有讓他上台講話，何志偉只好「深蹲兩千下」，跟現場兩千人一個個打招呼！且陳時中到內湖掃街竟然沒有通知高嘉瑜！

游淑慧直言，選前就有人傳出，英系的人被酸「英系輔選、敗選保證」，看得出來英系在民進黨內部人緣沒有那麼好。