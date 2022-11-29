今年美國聯準會（Fed）積極升息帶動美元強勢上漲，股市及債市波動均高，面臨國際、政治和經濟的動盪變化及難以預測的風險，台新人壽最新推出「優選亮利」投資型保單，趁勢運用新臺幣、美元變額萬能壽險、變額年金保險雙平台靈活部署，保戶可自主選擇掌握市場契機調整投資組合，運用穩健布局策略降低波動風險。

台新人壽董事長蔡康表示，鑑於市場瞬息萬變，為提供民眾在變局中仍能靈活布建投資與保障，穩健累積資產，台新人壽順勢推出「優選亮利」投資型保單，除連結多元投資標的，民眾還能自主參與市場行情，安心地實現人生各階段的目標。

蔡康指出，台新人壽「優選亮利」投資型保單具備四大優勢，包括「壽險年金雙平台」、多元優質的投資標的、客戶掌控度及自主空間大，以及優惠的保險平台行政管理費。該保單提供「壽險年金雙平台」，其中壽險平台提供壽險保障，包含身故保險金或喪葬費保險金與保單帳戶價值之返還、完全失能保險金及祝壽保險金的給付內容。年金平台則提供年金給付（一次給付或分期給付兩種選項）及返還保單帳戶價值的給付內容，一次滿足保險、投資兩大需求。

台新人壽「優選亮利」投資型保單可選擇附加三大特色批註條款，蔡康說明，首先是「自動調整基本保額」（適用壽險保單），主要是依被保險人到達年齡的約定百分比重新調整基本保額，可享有一定比例的壽險保障。其次為「指定交易計價日」，提供客戶多項保單功能可指定交易日，讓交易淨值更即時。最後的「指定標的再投入」，保戶可直接將收益分配金額再投入自己選擇的特定標的，類似定期定額的方式買進，除可提升資金運用效率外，更可達到分散風險的效果。

此外對行政管理費提供具競爭優勢的高保費優惠設計，如收取費用當時所累積保險費扣除累積部分提領金額達一定金額，免收取當月行政管理費。且提供每一保單年度內12次投資標的轉換免收轉換費用。

台新人壽強調，該保單連結多檔股票型、債券型、平衡型、貨幣型基金，提供多元優質的投資標的佈局全球市場，不論是投資屬性為保守、穩健或積極型的民眾，皆能根據個人需求及風險承受度、對市況變化的考量自主篩選投資標的，打造高效的資產配置。

具備多重優勢，對於開始規劃退休的受薪族、身為家庭主要經濟來源、想以划算保費獲取最大保障的三明治族、兼具人身保障規劃與資產防護需求的高資產族群，皆能靈活運用該保單，實現人生階段目標，安享優質亮利人生。