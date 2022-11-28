「登山女神」曾格爾10月稱打破女性無氧登山紀錄，卻爆出為討贊助不倫已婚陳姓富商，遭到正宮提告侵害配偶權，連登山的輝煌紀錄都被多名登山好手質疑。今（28日）晚間，曾格爾再出示登頂證書自清，「希望不要有不實的指控與揣測！」

曾格爾不倫已婚陳姓富商的官司，今（28日）在士林地院首度開庭，正宮委任的律師主張，陳男坦承在三二行館發生性行為，曾女得知陳要出國，有傳訊「你又不是單身怎麼帶我去？」、「不然你養我，這2年真的好累」等，但曾女委任律師稱雙方沒發生關係，陳男是為了討好妻子才不實陳述，曾女當時並不知道陳男已婚。

台灣登山好手張元植昨（27日）也猛攻曾格爾，釋出報告最終版質疑她13小時無氧速攀馬納斯魯峰的成績，找來7名登山好手在不同時間攀登同地點的攻頂畫面，並清楚地列出時間軸，發現竹竿、黑旗和香的位置，以及天氣狀況，均間接洩漏曾格爾的登頂時間有疑點，加上當天的部分登頂者稱沒看到曾格爾，張元植要求她解釋清楚。

對此，曾格爾今（28日）在臉書公開10月4號無氧登頂馬納斯魯的證書，稱若在這之前登頂，不可能沒人看到，沒好氣地說：「如果我真的有如此超能力去造假這些紀錄，何苦不在第一時間就提供所有資訊跟照片？」曾格爾希望外界能仔細看她提供的照片、影片及衛星定位資訊，就能明白她確實速攀馬納斯魯，也警告有心者勿再以訛傳訛，否則將考慮追究法律責任，最後喊話：「感謝大家的關注，就讓登山回歸單純的登山活動。」