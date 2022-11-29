九合一大選落幕，民進黨慘敗，僅拿下嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣等5縣市長。前陳水扁辦公室主任、政治評論員陳淞山28日發表評論指出，這是民進黨執政傲慢種下的警訊。若不能迅速檢討反省，恐怕就連2024的總統與立委大選都將慘敗收場，「八年魔咒」再度上演，只能換黨執政。

陳淞山在《美麗島電子報》發表評論文章表示，民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神，被腐敗無能、力挺抄襲與黑金治國所取代；「民主、自由、人權、法治」的政治理念，被沒收初選、推數位中介法、電子媒體壟斷、網軍側翼當家、黑道干政等等問題摧殘殆盡。

陳淞山直言，再加上疫情大爆發所引起的疫苗、篩劑短缺、染疫遺體火化政策爭議種種的痛苦記憶，造成的普遍民眾「討厭民進黨」仇恨值的升高。

陳淞山提到，「抗中保台」政治圖騰因為「中國鵬」、高端疫苗臨床實驗的中資色彩陰影等政治破口擴大發酵。

陳淞山分析，貧富差距擴大的高房價、高物價「相對剝奪感」情緒怒火繼續延燒，政府大撒幣的福利政策失靈、疫情籠罩下百業蕭條，重創旅遊、餐飲、觀光與服務產業，這堆積如山的政經社會問題都形成全面執政的民進黨相當沉重的執政包袱。

陳淞山表示，未來一年多的台灣政局大變化應該非常精彩可期，敗在自己手上的民進黨，黨主席選舉與總統初選提名政治競爭，如何避免刀刀見骨的政治互砍？如何正確處理「黑金政治」的隱患與兩岸政治路線的可能爭議及抉擇？是2024總統與立委大選要贏得勝利無法迴避的難解政治習題！