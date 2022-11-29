許多網路影音平台的經營者都會推出「科普影片」，來博得大眾關注。但中國大陸一名女網友在拍攝消防科普知識影片過程中，卻意外引發大火，還差點把家裡燒了。沒想到，這段意外插曲竟讓女子的頻道獲得大批網友關注，還有專家分析滅火妙招。

綜合陸媒報導，這名湖南女子日前在家拍攝「消防科普知識」的短影片，卻不小心把油鍋中的小火點燃成驚天祝融。只見原本微冒小火與煙霧的油鍋，短短幾秒內就化成一團大火球，儘管女子嘗試用鍋蓋滅火，卻因不敢靠近火球而以失敗告終。

還好，女子後來在家人協助下成功控制火勢，最後滅火成功。且不知道是幸或不幸，這段介紹消防知識卻意外引發大火的影片，瞬間在大陸網路上「火熱起來」。此外，有專家依影片認為，這場火災極可能是燃點約攝氏300度的食用油，因長時間高溫加熱而被點燃，並分享油鍋起火的時滅火方式：

一、 蓋鍋蓋

使鍋中的油火接觸不到空氣而熄滅，但切記不要立刻打開鍋蓋。

二、 蓋濕抹布

滅火原理類似蓋鍋蓋，但要注意覆蓋時不能留下空隙。

三、 用滅火毯

最快速好用的滅火工具，且許多滅火毯還能重複使用。

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