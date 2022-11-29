對於高三的孩子來說，時間是無比珍貴的，然而大陸江蘇省淮安市一名高中女生小王（化名），卻總是上課打瞌睡，不僅如此，身為藝術生的她，甚至連站著畫畫也會睡著，究其原因竟是患上了一種叫「發作性睡病」的怪病。

綜合陸媒報導，今年18歲的小王正值高三，多年前便出現了嗜睡的毛病，但一直未引起重視。直到近期，她的症狀開始越來越嚴重，上課、寫作業、坐車、甚至連站著的時候都可能隨時睡著。小王無奈表示，「上課上一半的時候就會突然睡著，畫畫畫一半的時候也會突然睡著，對我的學習造成的影響蠻大的」。

多次尋醫無果後，小王的家長帶她前往淮安市第三人民醫院睡眠醫學中心就診。經過反覆檢查，最終小王被確診患上了一種叫做「發作性睡病」的罕見病。據悉，這是一種典型的睡眠障礙，臨床上以長期夜間睡眠不佳、白天多發不可抗拒的短期睡眠發作為特點。

主治醫師杭程透露，「發作性睡病是一種非常罕見的疾病，發病率只有0.02%，大部分發生在20歲以下的青少年身上。這種病會嚴重影響患者的生活，危害也是很多的。這種不可預知的睡眠有可能會出現很多意外的事故，比如開車的時候症狀發作，可能發生車禍；做飯的時候突然發作，可能導致燒傷。」

明確病因後，醫生立即為小王制定了以藥物治療為主，物理治療、中醫治療為輔的治療方案。在醫護人員的精心照護下，小王的睡眠情況也在一天天改善。醫生提醒，發作性睡病多發於兒童、青少年，當家長發現孩子出現不明原因的嗜睡情況，應及早就醫、排除隱患。

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