預賽A組最後一輪兩場小組賽29日晚上11點同時登場，分別由荷蘭對卡達、厄瓜多對塞內加爾，荷蘭想讓「史上最弱地主」卡達在小組賽全敗難度不高，重點還是找回進攻節奏，另一場小組賽只要厄瓜多不輸塞內加爾就可闖進16強。

目前1勝1和、積分4分的荷蘭，距離隊史第12次晉級世足16強只剩最後一步，畢竟他們小組賽最後對手是早已無緣16強的地主卡達，但在荷蘭總教練范豪爾心中，當前必須修正的重點，還是如何改善前役嚴重欠缺有效攻勢的麻煩。

荷蘭前役全場只有2次射門，創下自1966年有相關統計以來，歐洲球隊在世界盃單場最少射門紀錄，范豪爾說：「我們有控球率，卻沒踢好，這是我們自己問題，所有點球與拚搶都是對手贏了，如果這些問題繼續發生，我們不可能贏球。」

范豪爾前兩戰已逐漸增加主力前鋒德派的上場時間，是時候讓德派回到先發陣容，讓他跟本屆踢進兩球的賈克波真正聯手，幫助荷蘭找回應有攻守全能球風，柏格豪斯也可望取代柯普麥納斯，克拉森也有可能回板凳，一切都為提升進攻。

跟荷蘭同拿4積分的厄瓜多，最後一場小組賽只要「不輸」只拿3積分的塞內加爾，就可相隔16年闖進16強，也是隊史第2次，但厄瓜多面臨兩大危機，除了中場大將S.門德茲連兩戰吞黃牌遭到禁賽，射進3球的巴倫西亞也有傷痛問題。

或許S.門德茲的位置還有人可以取代，可是包辦厄瓜多本屆世足賽所有進球的巴倫西亞，很可能帶著膝蓋與腳踝兩處傷勢繼續咬牙上陣，畢竟厄瓜多如今拿下16強門票的唯一阻礙就是塞內加爾，絕對不能少了巴倫西亞的強勢進攻能力。

倘若塞內加爾擊敗厄瓜多闖進本屆16強，剛好也是隊史第2次，上次是在2002年日韓世足賽，當時更闖8強，如今他們藉由擊敗卡達，逐漸走出賽前突然沒了「非洲足球先生」馬內助陣陰影，前役各進1球的狄亞、狄德西歐將更難防守。