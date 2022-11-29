社區發展協會一直以來都是重要的基層社區組織之一。協會可以做的事情很多，例如為人熟知的社區照顧關懷據點、守望相助隊、兒少課後照顧、環保志工等。目前基隆市有157個里，148個社區發展協會，涵蓋率約94.3%。為協助社區發展，社會處提供日常陪伴輔導、開設培力共學課程培育人才，另有「培力來就補」小型社區實驗行動計畫提供社區夥伴嘗試行動的機會。在社區夥伴與市府努力之下，創造了輝煌的成績如下：

中央社區評比成績大躍進，17年來最佳

衛生福利部金卓越社區選拔，是全國社區發展協會業務評比的最高殿堂。2018年，分別由信義區智慧社區及中正區砂灣社區獲得甲等獎，是自2005年以後，基隆市在中央級社區評比的最佳成績。2022年，更由信義區東明社區獲優等獎、暖暖區碇內社區獲甲等獎、暖暖區過港社區獲卓越獎，為基隆市的社區發展工作成果更添高峰。

小旗艦社區共學共好，9年來成長翻倍

「小旗艦計畫」全名「基隆市社區旗艦計畫」。不以單一社區，而是以聯合社區的概念，由鄰近社區共組團隊，共同推展人才培力及福利服務方案，增進居民福利。過程中，團隊成員彼此學習社區工作理念與技術，彼此朝夥伴關係邁進。本市參與小旗艦計畫的社區數量，從2013年計畫之初的29個社區，倍數成長到2022年的51個社區，成長率達76％，涵蓋了本市近三分之一的社區發展協會。這樣的投入程度，在全國來說相當少見。

透過社區旗艦計畫，讓在地跨社區、跨單位的結盟合作，讓福利服務更全面推展。(基隆市政府提供)

大旗艦參與社區從0到10，精彩社區，榮耀基隆

社區旗艦計畫在中央(衛生福利部)也有推動，俗稱「大旗艦計畫」。2013年本專案開始之初，基隆市的提案並未獲中央肯定。2017年，首先由中正區平寮社區攜手4個社區得到此殊榮，並連續3年得到補助；2021年，由暖暖區過港社區攜手4個社區再次榮獲。大旗艦計畫從無到有，基隆市參與社區從0到10。

臺灣夢基地，社區就是孩子的家

許多孩子因為家庭功能不彰，無法得到良好照顧。中國信託慈善基金會「臺灣夢兒少社區陪伴扎根計畫」與全台各社區合作，提供課後陪伴及營養餐食，集結社區眾人的力量來照顧社區的孩子。2015年，由七堵區堵南社區成為本市第一個臺灣夢基地；2020年，再由安樂區內寮社區獲得青睞，執行至今。目前全台只有5個縣市，擁有2個以上基地穩定運作的臺灣夢基地。(廣告)