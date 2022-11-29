國民黨前立委蔣萬安當選台北市長，政治學者南樂（Lev Nachman）指出，43歲的蔣萬安在社會福利、婚姻平權等立場上與主流民意一致，同時他與國民黨內激進的「親中」派系保持距離，「他真的是國民黨需要的那種政治人物。」

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）報導蔡英文在地方選舉中慘敗。

國民黨在九合一選舉中大勝，蔣萬安贏得台北市長選舉，英國《金融時報》（Financial Times）指出，蔣萬安獲勝，顯示只要推出能夠轉移民眾對國民黨缺乏明確可信對陸立場注意力的高人氣候選人，國民黨對選民來說依舊具有吸引力。

不過分析師也警告，不要將此次勝選解讀成民意已有廣泛轉變、足以讓民進黨在2024年總統大選、立委選舉中失利，在中央研究院政治學研究所擔任副研究員的美國學者鮑彤（Nathan Batto）表示，「選舉結果將給國民黨許多信心，但如果他們認為這代表他們現在比其他黨更受歡迎，他們可能錯了。」

鮑彤說，他們掌握的所有民調數據顯示，「國民黨遠比民進黨不受歡迎」，「他們的對陸立場比民進黨的更不受歡迎，他們現在只是有更多受歡迎的地方政治人物在任而已。」

報導引述政治大學的7月民調，指出國民黨的支持率降至14%的歷史新低，民進黨的支持率為31%，蔡英文的支持率為45%。

報導指出，被視為獨裁者的蔣介石治理台灣數十年後，他的政治遺產並未阻礙曾孫蔣萬安的政治生涯。目前在政治大學教書的南樂分析，從象徵層面來看，這場選舉對國民黨來說是非常重要的勝利，雖然蔣家人的出身讓蔣萬安不會受到台灣民族主義者及受難者家屬的支持，但這樣的背景深深引發大部分國民黨基本盤的共鳴，這些選民的身份認同是在1949年被推翻的中華民國。

「他真的是國民黨需要的那種政治人物」，南樂指出，以國民黨的標準來看，43歲的蔣萬安算年輕，他的立委任期中也沒有太大爭議，他在社會福利議題上的立場也與主流民意一致，支持婚姻平權，另外他與國民黨內的激進「親中」派系保持距離。

專家認為，這場選舉的最重要影響是國民黨與民進黨將推派哪一位候選人競選2024總統寶座，鮑彤指出，民進黨挫敗、蔡英文辭去黨主席，可能會降低她對黨內初選的控制，讓台獨立場鮮明的副總統賴清德在無人反對的情況下進入提名程序。

報導指出，新北市長侯友宜被視為國民黨贏得下屆總統大選的最佳候選人。