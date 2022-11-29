卡達世足賽B組的兩張16強門票均未確定，且4隊都還有機會。不過「三獅軍團」英格蘭局勢好，即使小輸同屬「聯合王國」的威爾斯也篤定晉級，甚至有挑選16強對手的空間。國際關係緊張的美、伊在場外先吵翻天，出線情勢則相對單純，勝方一定能搭上16強列車。

「三獅軍團」英格蘭雖然上役0比0戰平美國，但靠首戰6比2大勝伊朗所賜，30日凌晨除非輸威爾斯4球以上，都篤定出線，可望趁機練兵，對美坐滿板凳的曼城好手佛登（Phil Foden）應有機會先發。這也是英格蘭首次在世界盃遭遇其他聯合王國成員，他們在歐洲國家盃碰過蘇格蘭與威爾斯，2勝1和保持不敗。

威爾斯要大勝英格蘭並不容易，但至少得贏，才能寄望靠美國、伊朗踢平搶下B組第2。在頭號門神漢尼西（Wayne Hennessey）對伊朗吃紅牌禁賽後，二號門將沃德（Danny Ward）可望先發戰英，必須拿出比前役替補丟兩球更好的表現。這位英超萊斯特城門將本季初期表現不佳，幸好近來漸入佳境。

值得一提的是，由於A組先踢完小組賽，後踢的英格蘭由於出線局勢穩，其實有選對手的空間。如果A組第2是英格蘭比較不想碰到的對手，例如荷蘭，三獅軍團只要小輸威爾斯不超過2球，就可以把B組第1讓給美伊戰的勝隊。如此唯一風險是美伊踢平，英格蘭仍會以B組第1出線，卻能帶著同屬聯合王國的威爾斯晉級，似乎也是個不差的結果。

美、伊國際關係緊張，美國足協賽前在社群網站po出B組積分表，竟把伊朗國旗上的國徽抹除，旨在聲援伊朗境內的「頭巾革命」。儘管該圖旋遭刪除，伊朗足協仍氣得一狀告上國際足總（FIFA），要求將美國隊禁賽。

伊朗靠前役2比0氣走威爾斯，3分積分領先2分的美國，30日只要不輸就有很大機會晉級，贏球則篤定出線，達成隊史首次挺進世足淘汰賽的目標。不過美國前役踢平英格蘭的表現也十分出色，只是要晉級一定得贏才行。