九合一選舉民進黨大敗，綠媒及側翼是否開始出現檢討聲音？媒體人謝寒冰28日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，才敗選沒2天，就出現了側翼「WeCare高雄」的姊妹粉專「WeCare新竹」，可以保證2023年綠營又會故態復萌，1450還是會傾巢而出，曾經成功過的不管怎麼樣都會再試一次。

「現在這樣，你以為他們就會死心了嗎？我跟你保證，2023年，他們又開始繼續這樣做了。」謝寒冰表示，一定完全一樣，不會變的，這些網軍、1450還是會傾巢而出，所有的東西會再來一次。今天不是馬上就出來了？在新竹、在桃園，WeCare又要出來了，又要來弄了。

謝寒冰強調，民進黨的個性就是這樣子，我過去曾經成功過了，不管怎麼樣我都會再試一次，再弄一次看看有沒有機會再弄成功。

「那今天李文忠也跳出來嗆，說我們自己有黑道中常委，怎麼好意思去指責國民黨黑金？」謝寒冰指出，看起來好像在反省，其實也沒有，字裡行間還是一副我們抗中保台是對的，只是在林智堅論文(爭議)上不應該跟大家對著幹，還是在講這些。

謝寒冰說，民進黨永遠就是這樣，但是可怕的就是，它的支持者很多人真的相信就是這樣。主持人盧秀芳提到，所以PTT很多人問卦：三民自以後會乖一點嗎？「答案是No！」謝寒冰直言，當然不會，人家是有台灣價值，會堅持他的台灣價值到最後。這幾天綠媒主播其實有一些跳車的現象，甚至有檢討反省的現象，可是那些都是曇花一現，因為很快他們言論就會被支持者跟電視台長官壓制掉，等到哪一天這些電視台裡也可以講一些不一樣的言論的時候，台灣的民主才進入成熟期，台灣現在還久。