國民黨在九合一選舉取得勝利，黨主席朱立倫的「戰功」是否有助其參選總統，也成為關注焦點。但媒體人黃揚明認為，如果朱立倫真的想要讓自己高度、格局提升，可讓勇敢參選台南市長惜敗的謝龍介遞補立委，並親自拜會各小黨主席，最重要是宣布不參選2024，篤定當個「造王者」。

「如果朱立倫真的想要讓自己高度、格局提升，可採取下列途徑。」黃揚明28日在臉書發文建議：1.請一位男性不分區立委辭職，轉任黨職。2.請吳敦義婉拒接任，就會由謝龍介遞補立委。謝龍介就可以宣示，賴清德的時代即將來臨，我要「餘生監督你一人」！

黃揚明強調：3.朱立倫應親自拜會民眾黨、時代力量、親民黨等各小黨主席，建構在野溝通平台。以及最重要的，4.宣布不參選2024，篤定當個「造王者」。

網友留言附議：「所言極是」、「國民黨真的不要再重蹈覆轍，每次該承擔的時候都躲起來!形勢一轉好就大家都跳出來搶位子。主席要替整個黨規畫安排與籌謀，而不是立了功勞就把自己扶上位，要推個最適合能替國家社會打拼照顧百姓的人選，若是再重演2020年事件，就真的沒救了...」、「他如能有這種胸襟，國民黨2024還算能期待」、「希望朱立倫能顧全大局！傾聽人民的聲音！我們不要再讓詐騙黨執政！」