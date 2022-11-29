九合一選前10天不能公布民調，而親綠媒體在封關前做出的民調，都呈現北北基桃是民進黨市長候選人領先的情勢，結果26日選票開出來大翻車。國民黨台北市議員王鴻薇PO出綠媒頭版帶風向民調大酸「一定要留下紀錄」；臉書粉專「高雄林小姐」也PO圖虧：「大翻車！民調太『自由』也不好...」。

在中選會規定的民調封關日前，綠媒紛紛用自家民調為民進黨候選人造勢，甚至不惜動用頭版標題帶風向。其中以台北市、桃園市、新竹市、基隆市為重點激戰區，綠媒民調顯示：台北市長候選人(綠)陳時中34.80％，(藍)蔣萬安28.71％，(無)黃珊珊23.45％。桃園市長候選人(綠)鄭運鵬33.42％，(藍)張善政30.59％。新竹市長候選人(綠)沈慧虹28.96％，(白)高虹安26.39.％，(藍)林耕仁13.44％。基隆市長候選人(綠)蔡適應33.27％，(藍)謝國樑26.75％。

但最後票開出來，國民黨蔣萬安當選台北市長，大勝約14萬票；國民黨張善政當選桃園市長，大勝約13萬票；民眾黨高虹安當選新竹市長，贏約2萬票；國民黨謝國樑當選基隆市長，贏約2.5票。綠媒頭版民調無一預測正確，白白給了挺綠選民錯誤期待。

王鴻薇28日在臉書PO出4份綠媒頭版民調的合成圖，大酸：「這個民調是一定要留下紀錄的」，還顯示狀態為「覺得好夢幻」，PH值超低（酸度爆表）。親藍網紅「高雄林小姐」也PO出此圖，還P上感想虧說：「大翻車！民調太『自由』也不好...」並幫被誤導的綠營選民加上心碎圖案。