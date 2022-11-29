卡達世足賽29日上演G組「森巴軍團」巴西vs.「十字軍團」瑞士的精彩好戲，巴西當家球星內馬（Neymar）因傷缺陣，總教練提特（Tile）變陣4-4-2，帕奎塔（Lucas Paquetá）推前與李察里森（Richarlison）組成雙箭頭攻堅。上半場巴西攻勢占優卻無法攻破瑞士大門，以0比0戰平。

與首戰2比0勝塞爾維亞相較，巴西先發11人做了兩個調整，，米利陶（Éder Militão）頂替另一位傷兵達尼洛（Danilo），客串先發右後衛。而前役踢防守中場的帕奎塔前推之後，中場位置交給英超曼聯的弗瑞德（Fred），與他的俱樂部隊友卡塞米羅（Casemiro）搭檔中場中路。

瑞士首戰以1比0力克喀麥隆，先發11人則僅換1人，上役送出助攻的沙基里（Xherdan Shaqiri）退居替補，由20歲小將萊德（Fabian Rieder）擔任先發右翼。

巴西與瑞士過去兩次在世界盃交手，都以平手作收。開賽後巴西掌握攻勢，但瑞士防守相當嚴密，第28分鐘巴西右翼拉菲尼亞（Raphinha）起腳吊中，小維尼修斯（Vinícius Júnior）在左側禁區飛身鏟射，被瑞士門將索默（Yann Sommer）封出底線。第31分鐘拉菲尼亞左腳遠射也被索默沒收。

巴西上半場共計4次射門，只有小維尼修斯、拉菲尼亞的兩腳射正，瑞士雖然成功抵擋對手攻勢，但本身進攻也難有威脅，上半場射門掛零。