近幾日大陸多地發生抗議防疫措施的事件，引發外界關注。陸委會首度表態，指對清零封控造成無謂的傷亡表達關切，同時呼籲北京儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並且以理性和平態度處理抗爭事件。

陸委會今（29）日0時許以「陸委會呼籲對岸積極回應民眾對封控不當的正當訴求」為題發出新聞稿，全文如下：

大陸委員會針對中國大陸數日以來因嚴厲封控發生人員傷亡災難，並導致各地民眾、大學生紛紛表達反對立場的抗議事件頻傳，至為關切與重視。陸委會對因清零封控造成無謂的傷亡表達關切，同時強調民眾的基本生活、言論表意與行動自由的基本權利，應該受到尊重與保障，更呼籲中共當局應儘速回應人民要求、調整不合理與過當的限制，並且以理性和平態度處理抗爭事件。

陸委會指出，台灣各界與國際社會已持續注意中國大陸各地不滿防疫清零政策的社會現象與事態發展，基於人道關懷中國大陸人民生活長期未受正當對待，我們呼籲中共當局應儘速採取合理適當的防疫措施、逐步調整與放鬆不合理的管制，並維護人民生活基本權益與行動自由，積極傾聽與回應渠等合理要求，讓中國大陸社會早日回歸正常。

陸委會也提醒在陸國人密切注意相關動態，注意人身安全；本會及海基會將隨時保持聯繫，並提供適時必要協助。